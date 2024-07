Snap Aktie News: Snap legt am Nachmittag zu

So bewegt sich Snap

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 13,49 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 13,49 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 13,72 USD. Bei 13,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 261.159 Snap-Aktien.

Bei 17,89 USD markierte der Titel am 19.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 32,62 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,28 USD. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 62,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 25.04.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,19 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,507 USD je Aktie ausweisen dürften.

