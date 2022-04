Snap Aktie News: Snap tendiert am Vormittag südwärts

Um 07:32 Uhr ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 25,73 EUR.

Am 28.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,87 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,38 EUR ab. Abschläge von 20,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,00 USD für die Snap-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 21.04.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,19 USD je Aktie generiert. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.062,73 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 769,58 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 10.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,024 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com