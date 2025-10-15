Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend in Grün

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 242,75 USD.

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 242,75 USD. Bei 244,18 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 243,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 209.544 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 255,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 4,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 113,29 USD am 24.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Snowflake veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,78 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Snowflake wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle