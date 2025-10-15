DAX24.209 -0,1%Est505.613 +1,1%MSCI World4.321 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.786 +1,2%Bitcoin95.627 -2,0%Euro1,1634 +0,2%Öl62,06 -0,4%Gold4.201 +1,4%
Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Nachmittag fester

15.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Snowflake zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Snowflake konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 242,50 USD.

Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Die Snowflake-Aktie legte bis auf 243,78 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 243,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 88.762 Snowflake-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 255,00 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2024 auf bis zu 113,29 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 53,28 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,89 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 868,82 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,14 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.11.2025 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

