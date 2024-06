So bewegt sich Snowflake

Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag billiger

17.06.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Snowflake gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 126,42 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 126,42 USD. Zwischenzeitlich weitete die Snowflake-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 125,77 USD aus. Mit einem Wert von 126,08 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 147.035 Snowflake-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (237,71 USD) erklomm das Papier am 13.02.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 88,03 Prozent. Bei einem Wert von 124,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2024). Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 1,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 22.05.2024 lud Snowflake zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,95 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 828,71 Mio. USD gegenüber 623,60 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Snowflake am 21.08.2024 präsentieren. Experten taxieren den Snowflake-Gewinn für das Jahr 2028 auf 2,62 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie Snowflake will enger mit KI-Profiteur NVIDIA zusammenarbeiten Alternative zu NVIDIA? - Können auch Palantir und Snowflake vom KI-Hype profitieren? KI-Expertin Ivana Delevska - ist sie die Cathie Wood 2.0?

