Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Snowflake gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 227,37 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 227,37 USD. Die Abwärtsbewegung der Snowflake-Aktie ging bis auf 226,20 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 228,85 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94.220 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 249,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Mit einem Zuwachs von 9,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,74 USD ab. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 109,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,89 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snowflake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,14 Mrd. USD im Vergleich zu 868,82 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,20 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

