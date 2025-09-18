DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.176 +0,1%Nas22.546 +0,3%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,70 -1,2%Gold3.671 +0,7%
Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag mit Kursplus

19.09.25 16:10 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snowflake. Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 224,81 USD zu. In der Spitze legte die Snowflake-Aktie bis auf 225,01 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 222,80 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 105.127 Snowflake-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 249,99 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,74 USD. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 51,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.08.2025 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 868,82 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Snowflake-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,20 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

