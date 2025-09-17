DAX23.624 +1,1%ESt505.448 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.153 +0,3%Nas22.527 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,59 -0,5%Gold3.640 -0,5%
Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Nachmittag freundlich

18.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Snowflake konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 220,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
185,12 EUR 3,72 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Snowflake-Aktie bei 221,24 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 219,36 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 114.743 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 249,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,39 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 108,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 50,68 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,95 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 31,78 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 1,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

