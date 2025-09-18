Snowflake Aktie News: Snowflake steigt am Freitagabend

So bewegt sich Snowflake

Die Aktie von Snowflake zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 228,35 USD.

Das Papier von Snowflake konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,8 Prozent auf 228,35 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Snowflake-Aktie bei 231,90 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 222,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 457.952 Snowflake-Aktien.

Am 29.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 249,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,48 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 108,74 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snowflake-Aktie mit einem Verlust von 52,38 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Snowflake ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,95 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 868,82 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 26.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Snowflake-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,20 USD je Aktie.

