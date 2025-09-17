Snowflake Aktie News: Snowflake macht am Donnerstagabend Boden gut

Snowflake im Fokus

Die Aktie von Snowflake zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 220,66 USD.

Das Papier von Snowflake legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 220,66 USD. Der Kurs der Snowflake-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 222,13 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 219,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 359.048 Stück.

Am 29.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 249,99 USD an. 13,29 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 108,74 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 27.08.2025 vor. Das EPS lag bei -0,89 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snowflake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

In der Snowflake-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle