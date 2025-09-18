DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +0,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.451 +0,1%Euro1,1773 -0,1%Öl67,29 -0,3%Gold3.658 +0,4%
TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. September

19.09.25 05:55 Uhr

===

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise August

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-1,8% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/-1,5% gg Vj

08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 1H

08:00 DE/Insolvenzen Juni

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September

PROGNOSE: 95

zuvor: 96

10:30 LU/Stabilus SE, Analystenkonferenz zum Transformationsprogramm

19:00 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly spricht bei Veranstaltung

"AI Implications for Workforce Development and Economic Mobility"

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

===

Wer­bung

