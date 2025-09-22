Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag mit Verlusten

Snowflake im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 225,26 USD.

Das Papier von Snowflake gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 225,26 USD abwärts. In der Spitze fiel die Snowflake-Aktie bis auf 225,26 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 230,48 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 164.420 Snowflake-Aktien.

Bei 249,99 USD erreichte der Titel am 29.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,74 USD. Mit Abgaben von 51,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Snowflake-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 27.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,95 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Mrd. USD – ein Plus von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 868,82 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 26.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

