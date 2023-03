So bewegt ein Insider die Deutsche Konsum REIT-AG-Aktie

Am 07.03.2023 wurden bei Deutsche Konsum REIT-AG Directors' Dealings erfasst. Die Publikation des Deals fand am 10.03.2023 statt. Am 07.03.2023 dampfte Babelsberger Beteiligungs GmbH, in enger Beziehung, sein Depot um 520.177 Aktien ein. Babelsberger Beteiligungs GmbH erhielt 8,00 EUR je Anteilsschein. An diesem Tag stieg die Deutsche Konsum REIT-AG-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,70 Prozent auf 8,10 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,00 Prozent auf 7,60 EUR. Die Anzahl der gehandelten Deutsche Konsum REIT-AG-Aktien belief sich an jenem Tag auf 475 Stück. Insgesamt ist Deutsche Konsum REIT-AG aktuell 268,59 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 35.155.900 beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 03.03.2023 statt. Um 173.944 Anteile für einen Preis von jeweils 7,90 EUR strich Babelsberger Beteiligungs GmbH das eigene Portfolio zusammen.

