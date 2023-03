So bewegt ein Insider die Deutsche Konsum REIT-AG-Aktie

Kürzlich kam es bei Deutsche Konsum REIT-AG zu Directors' Dealings. Am 21.03.2023 wurde die Transaktion bekannt. Babelsberger Beteiligungs GmbH, in enger Beziehung bei Deutsche Konsum REIT-AG, hat am 16.03.2023 seine Aktienposition verkleinert. Das Depot wurde um 70.720 Aktien zu jeweils 7,80 EUR reduziert. Das Papier von Deutsche Konsum REIT-AG legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 3,60 Prozent auf 7,96 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Konsum REIT-AG-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 7,24 EUR. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Konsum REIT-AG beziffert sich unterdessen auf 254,53 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 35.155.900 Anteilsscheine beziffert.

Bereits am 16.03.2023 kam es bei Deutsche Konsum REIT-AG-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Damals hatte Obotritia Alpha Invest GmbH in enger Beziehung 70.720 Anteilsscheine zu je 7,80 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net