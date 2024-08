So bewegt ein Insider die FUCHS SE-Aktie

Directors' Dealings

Bei FUCHS SE wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Werte in diesem Artikel

Am 08.08.2024 konnte bei FUCHS SE ein Insidertrade ausgemacht werden. Der Handel wurde am 09.08.2024 öffentlich gemacht. Vorstand Fuchs, Stefan griff am 08.08.2024 bei FUCHS SE-Aktien zu. 416 FUCHS SE-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 31,21 EUR gekauft. Bei der FUCHS SE-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 31,25 EUR.

Die FUCHS SE-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,50 Prozent auf 31,55 EUR. In der Summe wechselten via FSE 2 FUCHS SE-Aktien den Besitzer. Aktuell verbucht FUCHS SE einen Börsenwert von 4,60 Mrd. Euro. 65.620.448 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 08.08.2024 FUCHS SE-Anteile gehandelt. Die Führungskraft kaufte damals 1.760 FUCHS SE-Aktien zu jeweils 31,23 EUR.

Redaktion finanzen.net