So bewegt ein Insider die GEA-Aktie

GEA gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 07.01.2025 tätigte bei GEA eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Der Handel wurde am 10.01.2025 gemeldet. Aufsichtsrat Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Jürgen griff am 07.01.2025 bei GEA-Aktien zu. 724 GEA-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 48,16 EUR gekauft. Bis zum Handelsende ging es für das GEA-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,30 Prozent auf 48,00 EUR.

Die GEA-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 0,40 Prozent auf 49,06 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 50 GEA-Aktien umgesetzt. Der Marktwert von GEA beträgt unterdessen 8,14 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 166.172.160 Aktien beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden GEA-Anteile zuletzt am 07.01.2025 von einer Führungskraft bewegt. 1.604 Anteile für jeweils 48,16 EUR kaufte Aufsichtsrat, Kempf, Prof. Dieter bei GEA damals an.

