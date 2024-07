So bewegt ein Insider die NanoRepro-Aktie

Aktiendeal

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei NanoRepro informiert.

Am 23.07.2024 konnte bei NanoRepro ein Insidertrade ausgemacht werden. Die BaFin wurde am 24.07.2024 über die Transaktion informiert. Jüngst, Lisa, Vorstand bei NanoRepro, fügte am 23.07.2024 800 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 1,88 EUR aufgerufen. Die NanoRepro-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,30 Prozent auf 1,88 EUR.

Die NanoRepro-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 3,40 Prozent auf 1,82 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 1.000 NanoRepro-Aktien umgesetzt. Der NanoRepro-Wert wird an der Börse aktuell auf 24,97 Mio. Euro beziffert. Der Streubesitz wird auf 12.903.800 Aktien beziffert.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 23.07.2024 erfasst. NanoRepro-Stiller, Dr. Olaf Aufsichtsrat holte sich 3.811 Aktien für je 1,86 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net