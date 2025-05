So bewegt ein Insider die ProCredit-Aktie

Insidertrade bei ProCredit

So entwickelte sich die ProCredit-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Zum 09.05.2025 wurde bei ProCredit ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 13.05.2025. Vorstand Chatzis, Georgios stockte am 09.05.2025 sein Investment in ProCredit-Aktien auf. Chatzis, Georgios erstand 300 Aktien zu je 10,85 EUR. Die ProCredit-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 1,40 Prozent im Minus bei 10,65 EUR.

Die ProCredit-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 3,10 Prozent bei 11,00 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 785 ProCredit-Aktien umgesetzt. Der Marktwert von ProCredit beträgt unterdessen 668,50 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 58.898.500 Papiere.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 09.05.2025 erfasst. Für jeweils 10,85 EUR stockte Bibolli, Eriola Vorstand das Engagement um 366 ProCredit-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net