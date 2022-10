So bewegt ein Insider die sino-Aktie

Am 06.10.2022 wurden bei sino Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die BaFin wurde am 07.10.2022 über die Transaktion informiert. MMI Leisure & Capital Management GmbH, in enger Beziehung bei sino fügte dem eigenen Portfolio 4.195 sino-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 06.10.2022 einen Wert von jeweils 27,17 EUR. Die sino-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 2,60 Prozent im Plus bei 27,80 EUR.

Die sino-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 3,00 Prozent im Plus bei 27,60 EUR. Von der sino-Aktie wurden im Tagesverlauf 110 Stück gehandelt. sino ist derzeit am Markt 64,28 Mio. Euro wert. Im Free Float befinden sich derzeit 2.337.500 Papiere.

Davor tätigte MMI Leisure & Capital Management GmbH am 04.10.2022 ein Eigengeschäft. Die Führungskraft kaufte damals 1 sino-Aktie zu 26,60 EUR.

Redaktion finanzen.net