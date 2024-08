So reagiert die FUCHS SE-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Depot umstrukturiert

Wie sich die FUCHS SE-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Kürzlich kam es bei FUCHS SE zu Directors' Dealings. Der Handel wurde am 02.08.2024 öffentlich gemacht. 3.668 FUCHS SE-Aktien für jeweils 32,05 EUR kaufte am 01.08.2024 Fuchs, Stefan, Vorstand. Die FUCHS SE-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,50 Prozent auf 31,80 EUR nach.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,10 Prozent auf 31,45 EUR. In der Summe wechselten via FSE 3.712 FUCHS SE-Aktien den Besitzer. FUCHS SE wird derzeit am Markt mit 4,70 Mrd. Euro bewertet. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 66.525.700 Aktien.

Der vorangegangene Insidertrade von Fuchs, Stefan wurde am 01.08.2024 gemeldet. Fuchs, Stefan hatte sein Portfolio um 248 Anteile zu jeweils 32,09 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net