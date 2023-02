So reagiert die IONOS-Aktie auf Directors' Dealings

Aktien in diesem Artikel IONOS 17,01 EUR

Bei IONOS kam es am 08.02.2023 zu einem Insidertrade. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 08.02.2023. Schmidt, Britta, Vorstand, kaufte am 08.02.2023 IONOS-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 1.500 Aktien zum Preis von jeweils 17,98 EUR den Besitzer. Zum Handelsende ging es für die IONOS-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 3,30 Prozent auf 17,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von IONOS am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt Prozent auf EUR.

Am 08.02.2023 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Für jeweils 18,40 EUR baute in enger Beziehung, Maaß, Heiko, das eigene Depot um 100 Aktien aus.

