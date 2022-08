So reagiert die Knorr-Bremse-Aktie auf Directors' Dealings

Aktien in diesem Artikel Knorr-Bremse 48,10 EUR

Am 23.08.2022 wurden bei Knorr-Bremse Directors' Dealings erfasst. Knorr-Bremse meldete den Insiderdeal am 26.08.2022. Vorstand Weber, Frank Markus stockte am 23.08.2022 sein Investment in Knorr-Bremse-Aktien auf. Weber, Frank Markus erstand 3.051 Aktien zu je 49,40 EUR. Die Knorr-Bremse-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 2,30 Prozent auf 49,72 EUR.

Die Knorr-Bremse-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,70 Prozent bei 48,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 132 Knorr-Bremse-Aktien. Der Marktwert von Knorr-Bremse beträgt unterdessen 8,05 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 161.200.000 Aktien.

Die letzte Insider-Bewegung bei Knorr-Bremse ergab sich am 15.08.2022. Für jeweils 53,88 EUR stockte Spies, Bernd Vorstand das Engagement um 939 Knorr-Bremse-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net

