So reagiert die LANXESS-Aktie auf Directors' Dealings

Directors' Dealings: So reagierte die LANXESS-Aktie.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 04.10.2024 bei LANXESS. Am 08.10.2024 wurde die Transaktion bekannt. Am 04.10.2024 baute Müller, Dr. Hans-Joachim, Aufsichtsrat, sein Depot um 331 Aktien aus. Müller, Dr. Hans-Joachim bezahlte 29,08 EUR je Anteilsschein. Das Papier von LANXESS legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 2,70 Prozent auf 29,06 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,20 Prozent auf 28,28 EUR. Im FSE-Handel wechselten 227 LANXESS-Aktien den Besitzer. LANXESS wird derzeit am Markt mit 2,51 Mrd. Euro bewertet. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 86.346.304 Papiere.

Müller, Dr. Hans-Joachim hatte bereits am 04.10.2024 einen Insidertrade abgeschlossen. Müller, Dr. Hans-Joachim hatte sein Portfolio um 225 Anteile zu jeweils 29,09 EUR ausgebaut.

