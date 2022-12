So reagiert die Mühlbauer-Aktie auf Directors' Dealings

Am 12.12.2022 tätigte bei Mühlbauer eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 14.12.2022 ein. in enger Beziehung SECURA Vermögensverwaltungs GmbH griff am 12.12.2022 bei Mühlbauer-Aktien zu. 10.000 Mühlbauer-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 60,00 EUR gekauft. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 1,00 Prozent auf 60,20 EUR zu.

Die Mühlbauer-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,30 Prozent auf 59,60 EUR. Mühlbauer erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 862,33 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 14.277.027 Anteilsscheine.

Bereits am 06.10.2022 wurde eine Insidertrade von SECURA Vermögensverwaltungs GmbH ausgemacht. SECURA Vermögensverwaltungs GmbH fügte 10.000 Anteile zu jeweils 60,00 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net