So reagiert die sino-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Erfasster Insidertrade

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei sino.

Zum 10.01.2024 wurde bei sino ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. sino meldete den Insiderdeal am 11.01.2024. MMI Leisure & Capital Management GmbH, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 10.01.2024 um sino-Anteile aus. MMI Leisure & Capital Management GmbH erwarb 350 Aktien zu einem Kurs von je 31,00 EUR. Die sino-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 30,10 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das sino-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 2,90 Prozent auf 31,80 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 100 sino-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. sino erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 72,93 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 2.337.500 beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft von MMI Leisure & Capital Management GmbH wurde am 09.01.2024 erfasst. Die Führungskraft kaufte damals 27 sino-Aktien zu jeweils 30,20 EUR.

Redaktion finanzen.net