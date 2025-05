Söder: Koalitionsvertrag bietet Anlass für Optimismus

BERLIN (dpa-AFX) - Der schwarz-rote Koalitionsvertrag gibt nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder Anlass für Optimismus mit Blick auf die Demokratie in Deutschland. "Dieser Vertrag bietet Anlass zu Optimismus. Die Demokratie hat viel mehr Kraft, als viele es glauben. (...) In Deutschland sind Radikale nicht an die Macht gekommen, weil sie so stark waren, sondern weil die Demokraten so schwach waren", sagte der bayerische Ministerpräsident nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages von Union und SPD in Berlin.

Söder betonte erneut, dass die neue Regierung vom ersten Tag an mit Volldampf Deutschland wieder neuen Schwung geben solle. Den Menschen im Land, aber auch den Partnern im Ausland, müsse gezeigt werden, "Deutschland ist da und Deutschland ist auch bereit, Verantwortung zu übernehmen".

Mit Blick auf das neue von Union und SPD vorgestellte Regierungspersonal gab sich Söder ebenfalls zufrieden. Jeder Einzelne sei gefordert zu zeigen, dass er die Zeichen der Zeit verstanden habe. "Und mein Eindruck ist, dass das jeder auch will. Es kann und wird ein starkes Team werden."/had/DP/jha