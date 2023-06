Software Aktie News: Anleger schicken Software am Freitagmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Software 32,92 EUR

Das Papier von Software befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 32,94 EUR ab. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 32,40 EUR. Bei 32,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.822 Software-Aktien den Besitzer.

Am 04.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 35,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,93 Prozent hinzugewinnen. Am 22.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Software-Aktie.

Analysten bewerten die Software-Aktie im Durchschnitt mit 27,63 EUR.

Am 27.07.2022 legte Software die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent auf 226,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 206,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Software am 27.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Software-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Software-Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Aktie aus.

