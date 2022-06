Software Aktie News: Software am Freitagnachmittag im Aufwind

Um 03.06.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Software zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 32,24 EUR. Die Software-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.826 Software-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2021 bei 44,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 26,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 27,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Software-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,69 EUR je Software-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Software am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,23 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 206,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183,10 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Software am 27.07.2022 vorlegen. Am 19.07.2023 wird Software schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,93 EUR je Software-Aktie.

