Software Aktie News: Software verliert

Die Software-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 43,04 EUR abwärts. Die Software-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,98 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.157 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,50 EUR an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,20 EUR ab.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,20 EUR für die Software-Aktie aus. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,74 EUR je Software-Aktie belaufen.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Dividendenfonds: Welche Portfolios am meisten Rendite abwerfen

Software-Aktie: Was Analysten von Software erwarten

Software AG-Chef Brahmawar: "Davon profitieren wir"

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nigel Treblin/Getty Images