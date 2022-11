Software Aktie News: Software schiebt sich am Mittag vor

Um 12:22 Uhr sprang die Software-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 22,18 EUR zu. Kurzfristig markierte die Software-Aktie bei 22,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 14.214 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 45,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,32 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,19 EUR.

Am 27.07.2022 lud Software zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 25.01.2024.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,52 EUR je Aktie.

