Software Aktie News: Software nahezu unverändert

Die Software-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 32,96 EUR. In der Spitze gewann die Software-Aktie bis auf 32,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Software-Aktie bisher bei 32,68 EUR. Bei 32,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 3.799 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2021 bei 44,00 EUR. Am 24.01.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,72 EUR.

Experten gaben als mittleres Kursziel 38,22 EUR an. Experten gehen davon aus, dass Software im Jahr 2023 2,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

Nemetschek-, TeamViewer-Aktien & Co.: Software und IT im Techsektor im Ausverkauf

Januar 2022: Analysten sehen Potenzial bei Software-Aktie

Software AG verdient deutlich weniger - Software-Aktie springt dennoch kräftig an

