Software Aktie News: Software mit grünen Vorzeichen

Zuletzt wies die Software-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 41,28 EUR nach oben. Die Software-Aktie legte bis auf 41,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 41,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 5.338 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 44,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2020 (30,20 EUR).

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,20 EUR. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Software ein EPS in Höhe von 1,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

SAP- und Software AG-Aktien schwächeln im Zuge von Oracle-Zahlen

Dividendenfonds: Welche Portfolios am meisten Rendite abwerfen

Software-Aktie: Was Analysten von Software erwarten

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nigel Treblin/Getty Images