Software-Aktie aktuell: Software nahe Vortagesschluss

Bei der Software-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 37,10 EUR. Bei 37,24 EUR erreichte die Software-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 36,90 EUR. Bei 37,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 141.224 Software-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2020 markierte das Papier bei 44,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 16.03.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,73 EUR für die Software-Aktie. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,81 EUR je Aktie in den Software-Büchern.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

