Software Aktie News: Software am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 21,52 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Software-Aktie bis auf 21,12 EUR. Bei 21,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.790 Software-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.12.2021 bei 40,58 EUR. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 46,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,32 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Software-Aktie bei 29,75 EUR.

Am 27.07.2022 äußerte sich Software zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Software möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

