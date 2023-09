Software Aktie News: Software verteidigt Stellung am Mittwochnachmittag

Software im Fokus

Die Aktie von Software zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Bei der Software-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 31,78 EUR.

Die Software-Aktie bewegte sich um 14:03 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 31,78 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Software-Aktie bei 31,90 EUR. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 31,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,90 EUR. Zuletzt wechselten 807 Software-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 35,88 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Software-Aktie somit 11,43 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,48 EUR am 22.02.2023. Abschläge von 41,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 27,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Software am 27.07.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 226,90 EUR gegenüber 226,90 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Software am 26.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Software-Anleger Experten zufolge am 18.10.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 1,50 EUR im Jahr 2022 aus.

