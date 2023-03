Software Aktie News: Software am Mittag mit Abschlägen

Das Papier von Software gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:37 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 19,75 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Software-Aktie bis auf 19,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 159.042 Software-Aktien umgesetzt.

Am 29.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Software-Aktie derzeit noch 40,30 Prozent Luft nach oben. Am 22.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,48 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 6,87 Prozent würde die Software-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,03 EUR für die Software-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Software am 27.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Software ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,28 Prozent auf 226,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 234,59 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 1,50 EUR im Jahr 2022 aus.

