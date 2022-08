Software Aktie News: Software am Nachmittag mit Verlusten

Die Software-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 1,3 Prozent auf 26,66 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Software-Aktie bei 26,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.548 Software-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,41 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 24,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 11,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,63 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Software am 27.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Software 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Software in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 226,90 EUR im Vergleich zu 185,36 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Software am 27.10.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Software-Anleger Experten zufolge am 20.10.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 1,56 EUR im Jahr 2022 aus.

