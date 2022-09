Software Aktie News: Software verbilligt sich am Freitagvormittag

Die Software-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 24,22 EUR. Im Tief verlor die Software-Aktie bis auf 24,06 EUR. Bei 24,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 217 Software-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Software-Aktie ist somit 42,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Software-Aktie derzeit noch 0,92 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,63 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Software am 27.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Software in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 226,90 EUR im Vergleich zu 185,36 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht. Am 20.10.2023 wird Software schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,58 EUR je Aktie in den Software-Büchern.

