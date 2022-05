Software Aktie News: Software am Dienstagvormittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 24.05.2022 09:22:00 Uhr 1,3 Prozent auf 29,92 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Software-Aktie bisher bei 29,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 302 Software-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Software-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 27,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Software-Aktie 8,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,94 EUR je Software-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Software am 27.04.2022. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Software 0,23 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 206,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 183,10 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Software rechnen Experten am 19.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Software-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Deutliche Erhöhungen trotz Börsentristesse - Wie viel Dividendenrendite die MDAX-Unternehmen dieses Jahr bieten

Software-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Software-Aktie dennoch deutlich tiefer: Software AG wird profitabler

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG

Bildquellen: Software AG