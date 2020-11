Software-Aktie aktuell: Software gewinnt

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 36,02 EUR zu. Bei 36,46 EUR erreichte die Software-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 36,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 61.331 Software-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,50 EUR erreichte der Titel am 10.09.2020 00:00:00 ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,60 EUR. Dieser Wert wurde am 16.03.2020 00:00:00 erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 38,42 EUR an. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,83 EUR je Aktie in den Software-Büchern.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

