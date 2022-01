Software Aktie News: Software verliert

Der Software-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 32,56 EUR. Die Abwärtsbewegung der Software-Aktie ging bis auf 32,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,48 EUR. Von der Software-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.479 Stück gehandelt.

Am 31.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 EUR an. Am 24.01.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,72 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,76 EUR aus. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,07 EUR je Software-Aktie belaufen.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

Software AG verdient deutlich weniger - Software-Aktie springt dennoch kräftig an

Ausblick: Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Software gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

