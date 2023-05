Software Aktie News: Software am Montagvormittag nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel Software 33,28 EUR

Kaum Bewegung ließ sich um 09:04 Uhr bei der Software-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 33,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Software-Aktie sogar auf 33,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Software-Aktie ging bis auf 33,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Software-Aktien beläuft sich auf 837 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,88 EUR erreichte der Titel am 04.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Software-Aktie 7,43 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2023 (18,48 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,40 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Software am 27.07.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Software 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 226,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Software 206,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Software am 27.07.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Software rechnen Experten am 17.07.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Software ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

