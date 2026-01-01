SoftwareONE Holding AG hat alle globalen PowerConnect-Aktivitäten an den US-Softwareanbieter Rhondos übertragen. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX beendet Handel im Minus -- Wall Street fällt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber, Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus Bitpanda vor Börsengang? US-Präsident Trump stellt dem Iran Konsequenzen in Aussicht. RWE-Aktie nähert sich 50-Euro-Marke. China mit Handelsüberschuss. Microsoft präsentiert neuen Pakt für KI-Rechenzentren. Salesforce, Snowflake und Co. von gedämpften Zinshoffnungen belastet. Novo Nordisk und Eli Lilly: FDA streicht Suizidwarnungen von Abnehmmitteln.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung