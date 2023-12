TeamViewer-Aktie springt hoch: Neues Aktienrückkaufprogramm von TeamViewer beschlossen

Um 18 Uhr live: Steht die Jahresendrally vor der Tür? - So bereiten Sie Ihr Depot auf die Zieletappe 2023 vor

ESG-Ziele auf dem Prüfstand: So nachhaltig sind die deutschen Unternehmen wirklich.

Heute im Fokus

Maersk setzt ab 2024 Methanol-Großcontainerschiff ein. adidas und PUMA von Gewinnmitnahmen belastet. Jefferies hebt TUI-Kursziel an. Barclays erhöht Deutsche Telekom-Kursziel. Renault will Produktionskosten mittels Digitalisierung senken. Stellantis protestiert gegen vermeintliche Wettbewerbsverzerrung in Kalifornien. Kapitalerhöhung bei ams OSRAM bald abgeschlossen. PVA Tepla-Finanzvorständin Ketter wird Chefin.