Solutiance-Aktie: Insider hat nun mehr Anteile im Depot

Kürzlich kam es bei Solutiance zu Directors' Dealings. Die Transaktion wurde am 18.05.2023 offengelegt. Sein Engagement in Solutiance ausgebaut, hat am 16.05.2023 Brodtmann, Uwe, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 10.000 Aktien zu je 1,70 EUR. Die Solutiance-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 1,68 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Solutiance-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 1,65 EUR. Solutiance ist derzeit am Markt 9,30 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 5.473.040 Aktien im Streubesitz.

Die letzte Insider-Bewegung bei Solutiance ergab sich am 16.05.2023. Bei einem Kurs von 1,70 EUR je Papier baute Solutiance-Enderlein, Sebastian in enger Beziehung sein Engagement um 10.000 Anteile aus.

