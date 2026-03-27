Sommerflugplan am BER - 155 Ziele im Programm

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Vom Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg aus können Flugreisende in diesem Sommer 155 Ziele in 55 Ländern erreichen. Der Sommerflugplan gilt seit heute - manche Verbindungen gehen aber erst in den nächsten Wochen an den Start.

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Von Juli bis Oktober bietet Air Canada neu ohne Zwischenstopp Reisen nach Montréal an. Mindestens dreimal pro Woche können Fluggäste dann von Berlin aus in die Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt in Nordamerika reisen, wie der Flughafen mitteilte. Eine weitere Kanada-Verbindung bietet die Linie Air Transat an: Vom 3. Mai an fliegt sie wie schon im Vorjahr dreimal pro Woche nach Toronto.

Auch die US-Metropole New York ist über den Sommer vom BER aus direkt erreichbar. Sowohl Delta Air Lines (ab heute) als auch United Airlines (vom 1. Mai an) haben die Verbindung dem BER zufolge im Angebot.

Mallorca, Antalya und Großstädte laut BER unter den Top-Reisezielen

Der Sommerflugplan gilt bis zum 24. Oktober. In der Regel ist bis dahin deutlich mehr los am BER als in den Wintermonaten. "Mallorca und Antalya sowie die Städte Paris, Wien und Zürich stehen weiterhin ganz oben auf der Liste der Top-Reiseziele ab BER", hieß es.

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Seit Jahren spricht sich insbesondere die Berliner Landesregierung für mehr Langstreckenverbindungen am Hauptstadtflughafen aus, um die Region international besser anzubinden. Dabei geht es vor allem um Lizenzen für zusätzliche Starts und Landungen.

Zuletzt hatte sich die Bundesregierung offen gezeigt für einen seit langem geforderten zusätzlichen Slot für die Fluggesellschaft Emirates. Die Regierung arbeitet demnach intensiv daran, die Möglichkeiten internationaler Flugverbindungen von und nach Deutschland zu erweitern, hieß es im Februar. Eine Entscheidung in der Frage ist bislang aber noch offen. Die Lufthansa hat sich entschieden dagegen ausgesprochen. Emirates hat wegen des Iran-Kriegs zahlreiche Flüge über ihr Drehkreuz Dubai gestrichen./nif/DP/zb