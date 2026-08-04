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Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

09:01 Uhr
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal von 10 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis der Fluggesellschaft habe die Konsensschätzung um sechs Prozent verfehlt, schrieb Alex Irving am Dienstag. Streiks und höhere Treibstoffpreise hätten belastet. Mit Blick auf die Kosten mache das Unternehmen aber Fortschritte./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,53 €		 Abst. Kursziel*:
5,46%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,94%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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