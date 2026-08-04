Lufthansa Aktie
Marktkap. 11,1 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 7,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset kappte am Dienstagabend seine Schätzungen nach dem Quartalsbericht der Fluggesellschaft. Wie bereits nach dem ersten Quartal ist er weniger optimistisch als die Lufthansa selbst, was die Weitergabe höherer Treibstoffkosten angeht./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:04 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Sell
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
7,10 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
8,60 €
|Abst. Kursziel*:
-17,46%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
8,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,15%
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|11:36
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|11:36
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|11:36
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG