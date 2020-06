Dow Jones hält sich in der Gewinnzone

Der Dow Jones begann den Tag 0,02 Prozent tiefer bei 25.865,08 Punkten. Aktuell setzen jedoch Käufe ein, der US-amerikanische Leitindex tendiert 0,35 Prozent höher bei 25.963,94 Einheiten.

Zuletzt zeigte sich der Markt gefangen zwischen der Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturerholung und der Ausbreitung einer zweiten Infektionswelle. Rein technisch gesehen deute vieles auf steigende Kurse hin. Aber die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle mit den Coronavirus stehe dem entgegen, heißt es mit Blick auf steigende Infektionsraten in den US-Bundesstaaten Arizona, South Carolina, Florida und Texas. Untermauert werden die Daten von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese hat eine Rekordzahl an Neuinfektionen an einem einzigen Tag gemeldet, wobei Brasilien und die USA mit den meisten Neufällen unangenehm auffielen.

"Wir werden wohl keine scharfe Aufwärtsbewegung beobachten, aber die Wirtschaftsdaten beginnen, die Marktentwicklung einzuholen", sagt Chefstrategin Seema Shah von Principal Global Investors. Die Konsumenten fassten wieder Vertrauen. "Solange der Anstieg der Coronavirusfälle sie nicht abschreckt, könnte die wirtschaftliche Erholung in der zweiten Jahreshälfte stärker ausfallen als erwartet", ergänzt die Expertin. Laut Handelsbeauftragtem Peter Navarro bereitet sich das Weiße Haus auf eine neue Infektionswelle vor. Diese werde zwar nicht zwingend erwartet, aber die Regierung unter US-Präsident Donald Trump treffe Vorbereitungen durch die Lagerung von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung, so Navarro.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones

