SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor einem Jahr abgeworfen

Profitabler Kuros (Kuros Biosciences)-Einstieg?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel

Das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,30 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hat, hat nun 76,923 Anteile im Depot. Die gehaltenen Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile wären am 19.06.2024 847,69 CHF wert, da der Schlussstand 11,02 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 747,69 Prozent erhöht.

Kuros (Kuros Biosciences) wurde am Markt mit 425,70 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net